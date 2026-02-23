Squalifica Prestianni dopo il caso di razzismo verso Vinicius | la decisione ufficiale dell’UEFA in vista di Real Madrid Benfica

L’UEFA ha squalificato Prestianni dopo il comportamento razzista nei confronti di Vinicius, provocando una reazione immediata nel mondo del calcio. La decisione si basa su prove concrete di insulti e comportamenti offensivi durante la partita tra Real Madrid e Benfica. La sanzione mira a prevenire ulteriori episodi di discriminazione e a tutelare il rispetto tra i giocatori. La vicenda apre una questione importante per il regolamento delle competizioni europee.

Manchester United, è sempre caccia al nuovo allenatore ma.Il primo della lista potrebbe a sorpresa essere depennato! C’è un motivo importante Dybala lascia la Roma? Clamorosa voce sull’argentino! Un club si è fatto avanti per giugno, le ultimissime Thuram Inter, occhio all’estate! Premier League in agguato? L’annuncio di Romano Infortunio Rovella: il centrocampista della Lazio si è operato alla clavicola. Quando può tornare a disposizione di Sarri, ultimissime Napoli, De Bruyne è tornato: annuncio del club sulle condizioni del belga! Su cosa ha lavorato e i prossimi passi per il rientro Napoli, impreca davanti la tv per il rigore negato contro l’Atalanta: la moglie lo accoltella! L’episodio shock Inter, riecco Dumfries: l’olandese torna in gruppo e vede il BodoGlimt: cosa filtra sulla sua convocazione e sulla gestione di Chivu Laporta svela il clamoroso retroscena su Messi: «Il nostro rapporto è danneggiato! Tre anni fa al Pallone d’Oro volevo salutarlo ma lui non mi ha rivolto la parola» Manchester United, è sempre caccia al nuovo allenatore ma. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Squalifica di Prestianni per razzismo verso Vinicius: la decisione UEFA prima di Real Madrid-BenficaPrestianni è stato squalificato per aver rivolto insulti razzisti a Vinicius, provocando una modifica nel programma della prossima partita europea.

Caso Vinicius: UEFA apre indagine ufficiale su Benfica-Real MadridL’UEFA ha aperto un’indagine ufficiale sul caso Vinicius, dopo i recenti episodi di discriminazione verificatisi durante la partita tra Benfica e Real Madrid.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Gli insulti a Vini Jr in Benfica-Real: Prestianni rischia 10 turni; Il post Instagram di Prestianni dopo il presunto episodio di razzismo: Vinicius ha capito male. E il Benfica lo difende con un video; L'UEFA avvia ufficialmente un'indagine sulla partita Benfica-Real Madrid: Prestianni rischia una squalifica di dieci partite; Bastoni, Prestianni e i bidelli della moralità.

Prestianni, secondo lui per scagionarsi, ha confessato alla Uefa di aver rivolto insulti omofobi non razzisti a ViniciusPrestianni, accusato di razzismo nei confronti di Vinicius Jr, si è difeso affermando di aver offeso il brasiliano con un insulto omofobo. ilnapolista.it

Razzismo in Champions: Prestianni del Benfica rischia lunga squalifica per gli insulti a ViniciusDopo avere segnato all'Estadio da Luz, nei playoff di Champions, l'ala brasiliana del Real Madrid Vinícius Jr ha denunciato che Prestianni del Benfica lo ha chiamato scimmia. L'argentino nega l'insu ... msn.com

Quando Prestianni tornerà al Da Luz sarà applaudito e difeso, come è sempre successo nel calcio. Ora il giocatore è squalificato. Dall'Athletic. "I giocatori del Liverpool indossavano maglie con la faccia di Suarez dopo i suoi insulti razziali ad Evra. Lo stesso a x.com

Ora il giocatore è squalificato. Dall'Athletic. "I giocatori del Liverpool indossavano maglie con la faccia di Suarez dopo i suoi insulti razziali ad Evra. Lo stesso a Marsiglia con Gonzalez e Neymar nel 2020" - facebook.com facebook