Zappi deferito per pressioni dalla Procura della FIGC il presidente dell’AIA si difende | la nota ufficiale

Il presidente dell’AIA, Zappi, è stato deferito dalla Procura della FIGC per presunte pressioni. In risposta, ha pubblicato una nota ufficiale per difendersi dalle accuse. La vicenda ha suscitato attenzione nel mondo del calcio e delle istituzioni sportive, sollevando questioni sulla trasparenza e la correttezza delle procedure interne.

Una nuova e violenta tempesta giudiziaria si abbatte sul calcio italiano, minacciando di scuotere le istituzioni federali dalle fondamenta. Antonio Zappi, l'attuale Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri (AIA), ha confermato ufficialmente di aver ricevuto un deferimento dalla Procura Federale della FIGC. Il provvedimento disciplinare non colpisce solo il vertice massimo, ma coinvolge direttamente anche Emanuele Marchesi, componente del Comitato Nazionale, spedendo di fatto l'intera governance arbitrale davanti al Tribunale Nazionale Federale per rispondere delle proprie azioni.

