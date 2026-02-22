Elezioni per il presidente della Provincia il centrosinistra sceglie Barbara Petroni

Barbara Petroni, sindaca di Roccasecca dei Volsci, viene indicata come candidata del centrosinistra alla presidenza della Provincia di Latina, in risposta alle recenti elezioni. La sua candidatura nasce dalla volontà di rafforzare il fronte politico locale, puntando su un profilo di esperienza amministrativa. La decisione arriva in un momento di confronto tra le forze di governo e opposizione sul futuro della provincia. La campagna elettorale entra nel vivo con questa scelta.

Il centrosinistra ha scelto: è Barbara Petroni, sindaca di Roccasecca dei Volsci, la candidata alla presidenza della Provincia di Latina per la coalizione Pd-M5S-Civiche pontine. Una scelta avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, dopo 48 ore di valutazione tra i sindaci del Pd e gli alleati della coalizione di centrosinistra. La scelta è dunque caduta su Roccasecca dei Volsci, rispetto agli altri quattro primi cittadini Dem: Valentino Mantini di Cisterna, Eligio Tombolillo di Pontinia, Annamaria Bilancia di Priverno e Mauro De Lillis di Cori. Ora ci sarà il deposito delle candidature, previsto domenica tutto il giorno e lunedì fino alle 12, ciascuna corredata da 76 firme di sottoscrizione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

