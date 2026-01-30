Il Pordenone Fc rafforza il centrocampo | tesserato Tommaso Landolfo

Il Pordenone Fc ha annunciato l’ingaggio di Tommaso Landolfo, un nuovo rinforzo per il centrocampo. La società ha firmato con il giocatore e ora punta a rafforzare la squadra in vista delle prossime partite. Landolfo arriva con l’obiettivo di portare esperienza e dinamismo in mezzo al campo.

Un altro rinforzo per il Pordenone Fc. La società ha comunicato di aver tesserato il centrocampista Tommaso Landolfo. Una pedina in più per mister Campaner in vista del girone di ritorno del campionato di Eccellenza. Il calciatore, classe 2007, nella prima parte della stagione ha vestito la maglia del Conegliano in serie D. È cresciuto nelle giovanili dell'Udinese, fino alla Primavera. I neroverdi, dopo la vittoria con il Codroipo, si trova a tre punti dal primo posto in classifica, conteso al momento dal Tamai e dall'Union Fincantieri Monfalcone. I ramarri scenderanno in campo domenica 1 febbraio alle 14:30 allo stadio comunale di Monrupino contro la Kras Repen.

