Il Matelica ha ufficializzato l’ingaggio di Lamin, attaccante svedese di origine gambiana. Il club cerca di rinforzare l’attacco dopo aver ceduto Sanchez alla Civitanovese. Lamin, classe 1999, arriva con l’obiettivo di dare più presenza in avanti alla squadra.

Ancora movimenti di mercato in casa Matelica, stavolta in entrata. Dopo il trasferimento del difensore Sanchez alla Civitanovese, ecco l’arrivo in maglia biancorossa dell’attaccante Touray Lamin, classe 1999, nato in Gambia ma cittadino svedese. Nel Paese scandinavo ha militato in diverse squadre: Lindigo, Newroz, Tyreso FF e FC Gute. Poi l’arrivo in Italia, dove nella stagione 2023-2024 ha vinto il campionato di Eccellenza in Sardegna con l’Ilvamaddalena, proseguendo nella stagione seguente in serie D. Lamin ha segnato 11 reti in un anno e mezzo. Negli ultimi sei mesi è tornato in Svezia, al Lunds BK. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il rinforzo. Il Matelica pesca dalla Svezia: tesserato l’esperto attaccante Lamin

Approfondimenti su Matelica Lamin

La Casertana ha ufficializzato l’ingaggio di un nuovo attaccante proveniente dalla massima serie bosniaca, rafforzando così il reparto offensivo in vista della partita contro il Benevento in programma domenica.

Il Sorrento ha ufficializzato la firma di Federico Ricci, attaccante con esperienze in Serie A, proveniente dal Crotone.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Matelica Lamin

Argomenti discussi: FABIANI MATELICA. Rinforzo a centrocampo; MATELICA. Ufficiale il ritorno in panchina di Giuseppe Santoni; MATELICA. Colpo esotico dal mercato; Matelica - Arriva l'attaccante svedese Touray Lamin. Mister Santoni: Dobbiamo compattarci.

Matelica Doc può attendere, nel 2025 il nome non cambia. Il sindaco Cingolani: «La Commissione Ue non ha terminato l’iter»MATELICA Il Verdicchio può attendere: non cambierà nome, per il momento. È il vino bianco tra i più premiati d’Italia, che a partire da questo settembre avrebbe dovuto chiamarsi Matelica Doc, dal nome ... corriereadriatico.it

Il Matelica accoglie un nuovo rinforzo in attacco: si tratta dell'attaccante svedese Touray Lamin - facebook.com facebook