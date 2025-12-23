Geolier a Saviano | A Sanremo 2024 stavo morendo Emanuele è fragile Per la musica ho perso amici e istruzione
In un'intervista per il format "Outsider" di Roberto Saviano, Geolier ha svelato le rinunce, ma anche il dolore vissuto a Sanremo 2024: "Emanuele è fragile, Geolier non poteva mollare. Geolier stava 'ncap a 60.000 persone. Emanuele stava morendo in quel momento". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Geolier tornerà a Sanremo? La risposta del suo produttore, Poison Beatz - Dell'artista ha firmato alcuni dei brani più conosciuti, come El pibe de oro, Money, Cadillac e anche I p’ me, tu p’ te, che ha ... fanpage.it
Geolier, la tracklist dell'album Tutto è possibile: da Pino Daniele a 50 Cent - Geolier ha finalmente presentato Tutto è possibile, il suo quarto in studio, tra radici, visione e orizzonte globale. tg24.sky.it
Il ritorno di Geolier, a gennaio il quarto album: Tutto è possibile - Anticipato dai primi due brani esce fra poco più di un mese il nuovo lavoro del cantate napoletano che in carriera ha già conquistato 91 dischi di platino e 38 d’oro ... vanityfair.it
#Geolier ospite di Outsider, il format di @robertosaviano realizzato da @AGTW_it e per il quale io curo la regia. Un ritratto inedito dell'artista che ha avuto il merito di rendere Napoli mainstream, con tutte le sue luci e ombre youtu.be/6f2nXSZ_0Uksi… x.com
Cosa succede quando uno dei rapper più influenti d'Italia incontra il racconto crudo di Roberto Saviano Il risultato è un’intervista intima e potente, realizzata da Agtw.it, in cui Geolier si mette a nudo come mai prima d'ora - facebook.com facebook
