Il più grossolano errore che arbitro abbia mai commesso la denuncia del Corsera del 1937 per Ambrosiana Inter-Genova

Nel 1937, un arbitro commise quello che il Corriere della Sera definì il suo errore più grave, durante la partita tra Ambrosiana Inter e Genoa. La decisione sbagliata influì pesantemente sul risultato, scatenando molte polemiche tra tifosi e addetti ai lavori. La partita si giocò in un clima teso, con molte contestazioni sulla correttezza delle decisioni arbitrali. Quel momento rimane uno dei più discussi nella storia del calcio italiano.

Il giudizio del Corriere della Sera è lapidario: si tratta del “più grossolano errore che arbitro abbia mai commesso nel dirigere una partita”. E il pubblico? “Ha lungamente manifestato la sua disapprovazione, il suo malcontento, diciamolo pure, il suo disgusto. Ha fatto bene”. E il giorno dopo arriva puntuale il consiglio: “Basterebbe solo che la Federazione, preoccupata per il susseguirsi di incidenti del genere, impartisse agli arbitri precise disposizioni per una concorde interpretazione del vero spirito del regolamento di giuoco”. Ah, piccolo particolare: la partita cui si riferisce il Corriere si è disputata il 3 gennaio 1937 ed è Ambrosiana Inter-Genova, finita con la vittoria di misura degli ospiti grazie a un rigore inesistente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Inter-Juve, l’episodio fa infuriare anche i tifosi del Napoli: che errore dell’arbitroL’arbitro ha deciso di mostrare il rosso a Kalulu durante Inter-Juve, un episodio che ha scatenato proteste anche tra i tifosi del Napoli.

La crioterapia è la cosa più bella che abbia mai provato, e che non avevo previstoLa crioterapia ha preso di sorpresa molte persone, compresa chi l’ha provata.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: POST-GARA | Sammarco: Ridicolo parlare di buon approccio dopo 3-0, commessi errori grossolani; Difficile un nuovo intervento: dopo 50 giorni di macchinari fegato, reni e polmoni ai limiti; Lo chiamavano Jeeg Robot torna al cinema in 4K: evento speciale il 2, 3 e 4 marzo; Il bambino di Napoli in attesa del trapianto. L'errore del ghiaccio con l'espianto già avvenuto: genesi di un disastro.

Il caso Anders Haugen: la medaglia olimpica assegnata 50 anni dopo - Focus.itScopri l’incredibile storia di Anders Haugen e l'errore di calcolo a Chamonix 1924 che portò a una storica restituzione della medaglia olimpica dopo 50 anni. focus.it

Roma, Gasperini: Più una battaglia che una partita, commessi degli errori grossolaniIl mister della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Cagliari persa 1-0 e valevole per la 14^ giornata di Serie A. In 10 la partita è ... tuttomercatoweb.com

Incrociamo le INTERISTI IT. ROPP SUA AMBROSIANA LIMT BODO 1916 - facebook.com facebook