La crioterapia è la cosa più bella che abbia mai provato e che non avevo previsto

La crioterapia ha preso di sorpresa molte persone, compresa chi l’ha provata. Un giovane racconta che è stata l’esperienza più bella mai fatta, anche se non se l’aspettava. La tecnica, che consiste nel sottoporsi a brevi sessioni di freddo estremo, sta diventando sempre più popolare tra chi cerca un modo rapido per migliorare benessere e energia. Molti, come lui, si avvicinano alla crioterapia senza grandi aspettative, ma finiscono per rimanere colpiti dai risultati.

Sono passati alcuni giorni da quando sono stato da The Longevity Suite, provando la crioterapia, e ho volutamente aspettato. Non per scetticismo, ma per capire se quello che avevo sentito subito dopo fosse solo adrenalina, suggestione, entusiasmo da "prima volta". Spoiler: no. A distanza di giorni, la sensazione è ancora lì, bella nitida. La crioterapia è stata, sorprendentemente, una delle esperienze più belle e rigeneranti che io abbia mai provato.

