Planet Farms la storia L’orto verticale dei record in Europa

Scopri la storia di Planet Farms, l’orto verticale più grande d’Europa. Questa docuserie ripercorre i momenti salienti, tra cui il incendio di gennaio 2024 che ha colpito lo stabilimento di Cavenago, un esempio di innovazione nel settore agricolo. Un racconto che evidenzia le sfide e le prospettive di un progetto che mira a rivoluzionare l’agricoltura urbana e sostenibile.

Una docuserie racconta la storia di Planet Farms, l’ orto verticale più grande d’Europa, fra i momenti cruciali il rogo che a gennaio 2024 distrusse lo stabilimento-modello di Cavenago. Dopo l’incendio, la fattoria che produce insalate ed erbe aromatiche ha lasciato la Brianza: sistemare l’impianto, infatti, "sarebbe stato troppo oneroso". La sede verrà abbattuta, i 100 dipendenti sono stati riassorbiti fra gli uffici milanesi e il nuovo polo a Cirimido, nel Comasco. Tutto in sequenza in “ Back to Seed “, "un viaggio tra innovazione, resilienza e visione del futuro". I cinque episodi ripercorrono gli inizi, l’evoluzione e il futuro di una realtà che "sta ridefinendo i confini dell’ agricoltura sostenibile e tecnologica", spiegano i fondatori Luca Travaglini e Daniele Benatoff, amici d’infanzia, che si sono ritrovati anni dopo "per dare vita a un sogno condiviso". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

