Bambini uccisi in raid | Pakistan risponde agli attacchi 17 vittime

Un raid aereo pakistano ha colpito zone dell’Afghanistan orientale, provocando la morte di 17 civili, tra cui 11 bambini. La causa dell’attacco è stata attribuita a operazioni militari contro gruppi armati che si nascondono nelle aree di confine. Testimoni riferiscono di aver udito esplosioni e visto case danneggiate nelle province di Nangarhar e Paktika. I sopravvissuti cercano riparo tra le macerie, mentre le autorità locali valutano i danni.

Un attacco aereo pakistano ha colpito l'Afghanistan orientale, causando la morte di almeno 17 civili, tra cui undici bambini, nelle province di Nangarhar e Paktika. L'operazione, secondo quanto dichiarato dalle autorità pakistane, è stata una risposta a recenti attentati suicidi sul proprio territorio, mirando a sette campi considerati rifugi di gruppi terroristici. Il bilancio, confermato da fonti afghane, solleva serie preoccupazioni sulla sicurezza regionale e sull'impatto sui civili innocenti. L'incidente si è verificato nella notte tra sabato e domenica, gettando un'ombra sulla già fragile stabilità della regione.

Gaza, almeno 20 palestinesi uccisi nei raid israeliani dall'alba, tra le vittime anche bambini

Ucraina, 3 bambini e un uomo uccisi in un raid russo nel Kharkiv

