Lei fa le maratone del sesso | la frase di Mentana alla consigliera Pd che lascia tutti senza parole

Simonetta D’Amico, consigliera comunale del Partito democratico a Milano, ha condiviso un episodio sconcertante avvenuto la mattina del 7 dicembre al teatro Dal Verme, subito dopo la cerimonia di consegna degli Ambrogini d’oro. Secondo il racconto di D’Amico, il giornalista Enrico Mentana, premiato con la più alta benemerenza di Palazzo Marino, avrebbe pronunciato una frase sessista nei suoi confronti in un momento che avrebbe dovuto essere di celebrazione e rispetto istituzionale. L’episodio si è verificato al termine delle premiazioni. D’Amico, 53 anni e avvocata, ha raccontato di essersi avvicinata al direttore del Tg La7 e al maratoneta Iliass Aouani, bronzo mondiale a Tokyo 2025, che era stato candidato all’Ambrogino proprio dalla stessa consigliera. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

