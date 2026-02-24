Il pattinaggio artistico alla conquista del PalaBigi Un weekend di spettacolo coi migliori team

Il pattinaggio artistico ha attirato molte persone al PalaBigi, grazie ai campionati italiani gruppi show and precision organizzati dallo Skating Club Albinea. La gara, tenuta dal 26 al 29 marzo, ha visto la partecipazione di alcuni dei migliori team nazionali. Le esibizioni hanno coinvolto spettatori e appassionati, che hanno potuto ammirare coreografie e sincronismi impeccabili. La competizione ha portato Reggio al centro dell’attenzione per diversi giorni.

© Ilrestodelcarlino.it - Il pattinaggio artistico alla conquista del PalaBigi. Un weekend di spettacolo coi migliori team

La città di Reggio, sotto l’organizzazione dello Skating Club Albinea, torna capitale del pattinaggio con la disputa, dal 26 al 29 marzo, dei campionati italiani gruppi show and precision. In realtà le luci del PalaBigi si accenderanno per ospitare l’evento più prestigioso per il pattinaggio artistico a rotelle, perché oltre ai tricolori andranno di scena anche la Coppa Skate Italia e il Trofeo Small Sincro. Per lo Skating Club Albinea del presidentissimo Gianluca Silingardi e del tecnico nazionale Giovanna Galuppo si tratta inoltre di un anniversario speciale, perché la società collinare andrà a celebrare un compleanno storico: i 20 anni dalla prima organizzazione di un campionato italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it La gioia degli azzurri per il bronzo olimpico nel Team Event di pattinaggio artistico: “Questo bronzo è arrivato grazie alla forza del gruppo”L’Italia del pattinaggio di figura conquista il suo terzo bronzo olimpico nel Team Event. Pattinaggio artistico: ufficializzate le squadre qualificate per il Team Event di Milano Cortina 2026. Italia terza forzaSono state ufficializzate le squadre qualificate per il Team Event di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: I protagonisti del pattinaggio mondiale accendono Milano: tutto pronto per il Gala Olimpico di Milano Cortina 2026; Olimpiadi 2026, Gala di pattinaggio artistico a Milano: gli atleti pronti a esibirsi e i biglietti per la serata; Gala di pattinaggio, Kostner apre lo show delle stelle. E Malinin, re senza corona, torna in pista; Chi partecipa al Galà di pattinaggio artistico alle Olimpiadi? Italia ben rappresentata. Il pattinaggio artistico alla conquista del PalaBigi. Un weekend di spettacolo coi migliori teamLa città di Reggio, sotto l’organizzazione dello Skating Club Albinea, torna capitale del pattinaggio con la disputa, dal 26 ... ilrestodelcarlino.it Chi partecipa al Galà di pattinaggio artistico alle Olimpiadi? Italia ben rappresentataIl Galà di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 allieterà il pubblico nella serata di sabato 21 febbraio (a partire dalle ... oasport.it