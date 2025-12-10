Pattinaggio artistico | ufficializzate le squadre qualificate per il Team Event di Milano Cortina 2026 Italia terza forza

Sono state ufficializzate le squadre qualificate per il Team Event di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La lista, annunciata dall’International Skating Union, include la partecipazione delle migliori nazioni del settore e segna un momento importante in vista della prima prova olimpica prevista dal 6 all’8 febbraio 2026.

Sale la tensione. Oggi, mercoledì 10 dicembre, è stata finalmente ufficializzata dall'International Skating Union la lista delle squadre che prenderanno parte al Team Event, prima prova di pattinaggio artistico in programma alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 nei giorni del 6, 7 e 8 febbraio. Come sappiamo, l'Italia sarà ovviamente della partita con l'obiettivo di poter mettere le mani su una medaglia, presumibilmente quella di bronzo, considerata la superiorità assoluta degli Stati Uniti, team favorito per il metallo più pregiato, e le qualità per lunga parte maggiore del Giappone, candidato all'argento.

