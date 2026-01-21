Il Parlamento Ue ferma l’accordo sui dazi con Trump | lunedì la decisione sul bazooka commerciale

Il Parlamento europeo ha deciso di sospendere l’accordo commerciale con gli Stati Uniti, interrompendo temporaneamente i dazi previsti. La decisione arriva nel contesto del dibattito internazionale sul commercio globale e sulle relazioni tra UE e USA, mentre Donald Trump interveniva al World Economic Forum di Davos. La prossima settimana sarà decisiva per conoscere gli sviluppi di questa misura e le sue implicazioni sul commercio internazionale.

Mentre Donald Trump parlava al World Economic Forum di Davos, il Parlamento europeo ha votato per sospendere l'accordo commerciale con gli Stati Uniti. L'annuncio è arrivato in conferenza stampa da Bernd Lange, presidente della commissione Commercio internazionale dell'assemblea Ue, confermando di fatto una decisione che era nell'aria da giorni. Dietro lo stop all'intesa sui dazi, siglata la scorsa estate in Scozia da Ursula von der Leyen e lo stesso Trump in Scozia, ci sono le nuove tariffe minacciate da Washington contro quei Paesi europei (otto in tutto) che hanno inviato i propri soldati in Groenlandia per un'esercitazione militare.

