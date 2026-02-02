Accordo sui dazi con Trump Parlamento Ue diviso La destra pronta all' asse per farlo passare

La discussione sui dazi con Trump divide ancora il Parlamento europeo. La maggioranza si spacca, alcuni stanno pronti a dare il via libera, altri sono più cauti. La questione resta aperta e il voto finale potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Nel frattempo, la destra si prepara a sostenere l’accordo, cercando di far passare la proposta. La settimana si preannuncia calda sui dazi e le decisioni potrebbero influenzare le relazioni tra Europa e Stati Uniti.

Sempre i dazi – Il Parlamento è ancora diviso sull'approvazione dell'accordo sui dazi con Donald Trump. Dopo il dietrofront del presidente statunitense Donald Trump, che ha deciso di ritirare le minacce di nuovi dazi mirati contro sei Paesi Ue che avevano partecipato alla missione militare in Danimarca, l'Assemblea comunitaria ha iniziato un complesso iter per decidere se fare a sua volta un passo indietro sulla sua minaccia di rinviare a data da destinarsi la ratifica dell'accordo commerciale Ue-Stati Uniti deciso lo scorso 21 gennaio.

Il Parlamento europeo ha deciso di sospendere l’accordo commerciale con gli Stati Uniti, interrompendo temporaneamente i dazi previsti.

Il Parlamento europeo ha deciso di sospendere temporaneamente la ratifica dell’accordo commerciale firmato con gli Stati Uniti lo scorso agosto.

Argomenti discussi: UE e India concludono la madre di tutti gli accordi commerciali. Via ai dazi per oltre 4 miliardi di euro; India ed Europa più vicine: accordo commerciale storico. Si all’export di 250mila auto europee; Firmato lo storico accordo di libero scambio tra India e Ue: 4 miliardi di dazi in meno; L'Ue sigla con l'India il più grande accordo di libero scambio di sempre: giù i dazi su auto, vino e olio (restano fuori i prodotti a rischio).

Ue-India, Von der Leyen firma l’accordo con Modi/ Difesa, dazi, agricoltura e auto: ecco cosa prevedeCosa prevede l'accordo Ue-India firmato a New Delhi da Von der Leyen, Modi e Costa: le novità e quanti dazi vengono abbattuti. La sfida agli USA ... ilsussidiario.net

Dazi, Eurocamera sospende accordo con gli Usa: cosa prevede e cosa cambiaIl Parlamento europeo ha deciso di sospendere l'accordo commerciale con gli Stati Uniti, rinviando il suo via libera. Lo ha annunciato il presidente della commissione commercio ... corriereadriatico.it

