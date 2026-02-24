Il parcheggio diventa Piazza dei Fagioli | Omaggio alle nostre tradizioni

Il trasferimento del parcheggio di Via Leonardo a Piazza dei Fagioli nasce per valorizzare le radici di Cellole. La decisione deriva dalla volontà di preservare le tradizioni locali e di creare uno spazio più vivibile per i cittadini. La nuova piazza ospiterà anche eventi e iniziative culturali, rafforzando il senso di comunità. La trasformazione è stata accompagnata da lavori di riqualificazione che hanno coinvolto l’intera zona. La popolazione attende con interesse il completamento del progetto.

Il parcheggio di Via Leonardo diventa piazza dei Fagioli: un omaggio alla storia e alla tradizione di Cellole. Nella stessa piazza sarà installata una statua raffigurante "La donna del Pantano", dedicata a tutte le donne che, con sacrificio e grande dignità, hanno lavorato per sostenere le proprie famiglie. L'iniziativa nasce dalla collaborazione con la Consigliera delegata alle Pari Opportunità, Pina Mastroluca.

Castelferretti rivive il Carnevale dopo 60 anni: festa in piazza e ritorno alle tradizioni.Castelferretti ha ripreso a celebrare il Carnevale dopo 60 anni, grazie all’impegno della comunità locale che ha organizzato una grande festa in piazza.

Nuove tariffe per il parcheggio Guidazzi aperto h24: la fascia giornaliera inizia alle 7. Tariffa 'rossa' per piazza AguselliA partire da lunedì 16 febbraio, il parcheggio ‘Mario Guidazzi’ a Bologna applicherà nuove tariffe, tra cui una fascia giornaliera che inizierà alle 7 del mattino, e una tariffa ‘rossa’ per piazza Aguselli, decisa questa settimana dalla Giunta comunale.

