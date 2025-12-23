Belen Rodriguez ospite delle cinque serate di Sanremo 2026 | Canterà con un Big in gara

Belen Rodriguez sarà ospite delle cinque serate del Festival di Sanremo 2026, come annunciato da Luca Dondoni. Durante l’evento, si esibirà sul palco dell’Ariston insieme a Samurai Jay, interpretando una canzone del rapper. La partecipazione di Belen rappresenta un momento di interesse per l’edizione di quest’anno, con un coinvolgimento diretto nella performance musicale.

