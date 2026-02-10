Genoa Napoli Open VAR conferma | Il fallo su Vergara non c’è Chiamata errata all’OFR

Durante la partita tra Genoa e Napoli, l’Open VAR ha confermato che il fallo su Vergara non c’era. L’arbitro aveva chiamato un fallo che, alla fine, si è rivelato errato. Tommasi, a Dazn, ha confermato che si è trattato di un errore nell’interpretazione del fallo e che l’OFR non ha rilevato nessuna infrazione. La decisione ha suscitato qualche discussione tra tifosi e addetti ai lavori, ma alla fine si è trattato di un errore umano chiarito dal VAR.

Inter News 24 Genoa Napoli, ad Open VAR, su Dazn, Tommasi conferma l’errore commesso dall’arbitro in occasione del fallo su Vergara. Come di consueto, l’appuntamento con “Open VAR” su DAZN ha fatto luce sugli episodi arbitrali più controversi del 24esimo turno di Serie A, fatta eccezione per il recupero tra il Milan di Allegri e il Como. Al centro del dibattito è finito il calcio di rigore concesso al Napoli per l’intervento di Cornet su Vergara, episodio che ha poi permesso a Højlund di siglare la rete del definitivo 2-3. Dino Tommasi, componente della CAN, è intervenuto per fare chiarezza sulla dinamica dell’azione, bocciando l’operato della squadra arbitrale in sala video. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Genoa Napoli, Open VAR conferma: «Il fallo su Vergara non c’è. Chiamata errata all’OFR» Approfondimenti su Genoa Napoli Open Var, “non c’era fallo su Vergara. Il Var non doveva richiamare Massa, l’arbitro al video deve avere la mente aperta” Il match tra Genoa e Napoli ha acceso nuovamente le polemiche sul VAR. Roma-Napoli, Rocchi a Open Var: “Non c’è fallo di Rrahmani su Koné, bravi Massa e il VAR” La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Genoa Napoli Argomenti discussi: Genoa - Napoli in Diretta Streaming | DAZN IT; Genoa-Napoli: i rigorini di Marassi infiammano il web, Var ancora nel caos; L'entrata di McKennie, i rigori di Lazio-Genoa e tutti gli altri episodi Open VAR; Le doppiette di Højlund e Pulisic, ancora Lautaro e tanto altro Serie A Enilive. Tommasi a Open VAR dà ragione a De Rossi: Inesistente il rigore su Vergara per il NapoliDino Tommasi, componente della CAN, ha parlato a Open VAR partendo dalla sfida fra Genoa e Napoli vinta dagli azzurri anche grazie al contestatissimo. tuttomercatoweb.com Genoa-Napoli, Tommasi sul contatto Vergara-Cornet: «Non c'è rigore, sbagliato richiamare Massa al Var»Sul contatto tra Vergara e Cornet in Genoa-Napoli «non c'è assolutamente fallo». Lo spiega Dino Tommasi, componente Can, durante Open Var, un format di DAZN, FIGC, AIA ... ilmattino.it CASO BUONGIORNO Come sta dopo GENOA-NAPOLI - facebook.com facebook Alessandro Buongiorno rompe il silenzio dopo Genoa-Napoli Il difensore azzurro lancia un bellissimo messaggio in napoletano sui social, mostrando la sua volontà di non mollare dopo i due brutti errori di Genova Forza Ale, siamo tutti con te #SSCNap x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.