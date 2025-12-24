Dragusin Inter l’agente esce allo scoperto | L’Italia la soluzione migliore potrebbe arrivarmi una chiamata da Chivu se…

Inter News 24 Dragusin Inter, l’agente esce allo scoperto: «L’Italia la soluzione migliore, potrebbe arrivarmi una chiamata da Chivu». Parla Florin Manea. Con Francesco Acerbi ai box, l’ Inter valuta Radu Dragusin per la finestra invernale. L’agente del centrale rumeno del Tottenham, Florin Manea, ha confermato il pieno recupero fisico del suo assistito dopo il lungo infortunio. Pur non essendoci ancora contatti diretti con il tecnico Cristian Chivu, il procuratore non ha escluso un ritorno in Italia per garantire minutaggio al giocatore. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Digisport. QUI: le ultime sulle mosse di mercato dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

