Il Museo di Paestum apre le sue porte fino a mezzanotte | grande festa l' 8 dicembre
Vivere la magia dei Parchi in una serata di festa: l’8 dicembre il Museo di Paestum apre le sue porte dalle ore 20 fino a mezzanotte (ultimo ingresso ore 23:15), trasformando storia, arte e archeologia in un’esperienza serale unica sotto le luci natalizie. L'evento Dall’accensione dell’albero di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Altre letture consigliate
Vivi la magia dei Parchi in una serata di festa: l’8 dicembre il Museo di Paestum apre le sue porte dalle ore 20:00 fino a mezzanotte (ultimo ingresso ore 23:15), trasformando storia, arte e archeologia in un’esperienza unica. Acquista il tuo biglietto vivaticket.co Vai su X
? A CAPACCIO PAESTUM RIAPRE IL MUSEO DI HERA ARGIVA ALLA FOCE DEL FIUME SELE Il Santuario di Hera Argiva sul fiume Sele, chiuso dal 2014 dopo una violenta esondazione del fiume, riapre grazie a un importante progetto di valorizzazione p - facebook.com Vai su Facebook
A Paestum apre la Borsa archeologica - È tutto pronto per la Borsa mediterranea del turismo archeologico (Bmta) - Scrive avvenire.it
Paestum, apre la XXVII BMTA: 120 conferenze, 600 relatori, 130 espositori - Apre domani la XXVII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico che si svolgerà a Paestum fino a domenica 2 novembre. Riporta ilsole24ore.com