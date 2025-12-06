Il Museo di Paestum apre le sue porte fino a mezzanotte | grande festa l' 8 dicembre

Vivere la magia dei Parchi in una serata di festa: l’8 dicembre il Museo di Paestum apre le sue porte dalle ore 20 fino a mezzanotte (ultimo ingresso ore 23:15), trasformando storia, arte e archeologia in un’esperienza serale unica sotto le luci natalizie. L'evento Dall’accensione dell’albero di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

