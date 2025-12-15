Tajani agli Ambasciatori | Politica estera al centro del nostro dibattito pubblico – Il video

Il ministro degli Esteri Tajani sottolinea l’importanza della politica estera nel dibattito pubblico italiano, evidenziando come il contesto internazionale attuale richieda attenzione e impegno costante. Durante un intervento agli Ambasciatori, ha ribadito il ruolo strategico delle relazioni internazionali per il futuro del paese, invitando a una riflessione condivisa sulle sfide globali.

(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2025 "Il quadro internazionale in cui viviamo mette una volta di più la politica estera al centro del nostro dibattito pubblico". Lo ha detto il Ministro degli Esteri Antonio Tajani in apertura della Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori alla Farnesina. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo Tajani agli Ambasciatori: Politica estera al centro del nostro dibattito pubblico – Il video proviene da Open. Open.online

