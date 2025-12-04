Il mondo della musica piange Dj Mozart co-fondatore dei Jestofunk e figura storica di Paradiso e New Jimmy

Il mondo della musica piange Claudio Rispoli, meglio conosciuto al grande pubblico come “Dj Mozart”. L’artista, tra i più noti in Italia nel suo settore, era nato ad Ancona nel 1958 e si è sempre contraddistinto grazie al suo stile unico e inconfondibile che lo ha portato a collaborare con. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Il mondo della musica piange "Dj Mozart", co-fondatore dei "Jestofunk" e figura storica di Paradiso e New Jimmy

