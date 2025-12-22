Chris Rea, apprezzato cantautore britannico diventato un'icona tra gli anni '80 e '90, è venuto a mancare nella giornata di oggi a tre soli giorni dal Natale, festività alla quale è strettamente connesso uno dei brani che più di tutti lo ha reso famoso in ambito internazionale, ovvero Driving Home For Christmas. A comunicare la triste notizia una breve nota firmata dalla moglie Joan Lesley e le due figlie Josephine e Julia Cristina: "È con immensa tristezza che annunciamo la scomparsa del nostro amato Chris", si legge nel breve comunicato. "È venuto a mancare serenamente in ospedale questa mattina, dopo una breve malattia, circondato dalla sua famiglia”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il mondo della musica piange Chris Rea. Il cantante britannico è morto a 74 anni

Leggi anche: Morto Chris Rea, il cantante britannico aveva 74 anni

Leggi anche: Addio a Chris Rea: il cantautore britannico è morto a 74 anni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Chris Rea, l'icona del rock britannico, ci lascia a 74 anni: un tributo alla sua musica - Dalla celebre "Driving Home for Christmas" a una serie di successi indimenticabili, la sua musica continua a emozionare generazioni di ascoltat ... notizie.it

Lutto nel mondo della musica: si spegne una delle voci simbolo del Natale - Il celebre cantautore britannico, autore del brano di Natale "Driving Home for Christmas". donnaglamour.it