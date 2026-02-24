Il mito di Ulisse fa sold out con il coro Città di Villa San Giovanni

Il concerto dedicato al mito di Ulisse ha registrato il tutto esaurito, a causa dell'entusiasmo degli spettatori per le interpretazioni del coro Città di Villa San Giovanni. La serata ha visto il pubblico coinvolto in un viaggio tra musica e leggende antiche, con performance che hanno riproposto i temi dell’eroe omerico. La sala del Castello di Altafiumara si è riempita rapidamente, dimostrando l’interesse crescente verso questo evento culturale.

L’evento, patrocinato dal comune di Villa San Giovanni, è stato presentato dalla professoressa Anna Di Prima e dallo scrittore Giovanni Suraci Il “mito di Ulisse” ha incantato il pubblico, sabato 21 febbraio presso il salone del Castello di Altafiumara a Villa S.Giovanni, in un evento unico nel suo genere svoltosi tra le opere d’arte della mostra permanente ospitata nell’Odissea Museum, spazio artistico curato dal presidente del polo culturale Gaetano Bevacqua, dal direttore artistico di Altafiumara, Elisabetta Marcianò, in collaborazione con la responsabile della comunicazione Daniela Surace e il direttore artistico dell’Odissea Museum, Sergio Basile. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it 1970. La Rivolta di Reggio, fa tappa a Villa San GiovanniNel 1970, la rivolta di Reggio Calabria scosse la città e il suo territorio. Leggi anche: Concerto di Natale alla chiesa di San Donato con il Coro Cre Artis e il Coro Popolare della Maddalena Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Altafiumara Polo Culturale Accoglie Il Mito di Ulisse: tra poesia, musica e arte; Il Mito di Ulisse: trionfo di emozioni e spirito di squadra; Stefano Accorsi e la rilettura dell’eroe: Porto in scena la fragilità di un uomo; Nessuno. Le avventure di Ulisse, Stefano Accorsi all’Abc di Catania. Sold out per il Coro di Villa San Giovanni e Poeti per la Pace in Il mito di UlisseIl mito di Ulisse ha incantato il pubblico, sabato 21 febbraio presso il salone del Castello di Altafiumara a Villa S.Giovanni, in un evento unico nel suo genere svoltosi tra le opere d’arte della m ... strettoweb.com Tutto su Nessuno - Le avventure di Ulisse - 2/2L'attore si confessa: dal successo travolgente alla crisi, fino alla rinascita. Un fan distratto fece un incidente per riconoscerlo ... ilfattoquotidiano.it