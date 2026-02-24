Il mio desiderio è rimanere qui

Armoni Brooks ha deciso di restare all’Olimpia Milano dopo aver vinto la Coppa Italia, confermando la volontà di continuare con la squadra. La sua scelta nasce dalla soddisfazione per il successo ottenuto e dalla volontà di contribuire al progetto a lungo termine. Nei giorni scorsi, il giocatore ha incontrato lo staff per discutere il futuro e ha espresso la volontà di continuare a portare entusiasmo alla squadra. Le trattative proseguono senza intoppi.

Armoni Brooks, MVP della Coppa Italia, resta al centro delle attenzioni dopo la notte del trionfo con l’Olimpia Milano. Il suo percorso ha acceso l’interesse per il futuro e la volontà di proseguire nel club biancorosso emerge in modo chiaro, accompagnata dalla consapevolezza che la decisione finale dipenderà da un equilibrio tra tempistiche e condizioni complessive della squadra. Il giocatore ha ribadito la volontà di restare nell’organico milanese, sottolineando che il desiderio è forte e che la scelta verrà definita nel giusto equilibrio tra esigenza sportiva e opportunità contrattuali. L’attaccamento alla piazza e al progetto biancorosso è stato confermato, con la consapevolezza di dover concordare una quadratura tra le necessità del club e le ambizioni personali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Scaroni: “Cardinale? Il suo desiderio è rimanere nel Milan per molto tempo. Sulla questione stadio…”Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha approfondito diversi aspetti legati alla società, tra cui il desiderio di Gerry Cardinale di rimanere a lungo nel club.

«Sono una persona trans e sto con una donna cis: il mio corpo e il mio desiderio cambiano, lei si sente esclusa»Una persona trans racconta le difficoltà che sta vivendo con la sua compagna.

ICONIC 80s Movie Scenes & Mariah The Scientist Tribute #shorts #scream #love #sad #edit

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Ogni mio desiderio è un ordine; Proiezione del documentario Il mio desiderio vince | Ibiza Plans 2026; Gabriel Garko: Il mio desiderio di paternità? Una fake news; René Francisco, il desiderio come pratica collettiva.

VATICANO - Papa Benedetto XVI a Valencia per il V Incontro Mondiale delle Famiglie: Il mio desiderio è proporre il ruolo centrale, per la Chiesa e la società, che ha la ...Valencia (Agenzia Fides) - Il motivo di questa attesa visita è partecipare al V Incontro Mondiale delle Famiglie il cui tema è ‘La trasmissione della fede nella famiglia’. Il mio desiderio è proporre ... fides.org

Elettra Lamborghini e l’allenamento per Sanremo, il particolare che non sfugge. Tempi bui, vi farò ballareBologna, 26 gennaio 2026 - Il mio desiderio è portare spensieratezza e far ballare tutti in questi tempi bui: parola di Elettra Lamborghini che fa il conto alla rovescia per Sanremo. La cantante ... ilrestodelcarlino.it

#MotoGP | Rins ammette il desiderio di rimanere in Yamaha, ma anche l'incertezza del suo futuro x.com

#passaparola__focolari Passaparola 30/01/2026 Rimanere ancorati all’amore [...] Occorre che la felicità sia patrimonio di più persone possibili, anche di chi, in un primo tempo, può mancare di qualcosa o di molto ma non è privo del più necessario: di Lui, di L - facebook.com facebook