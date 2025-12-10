Scaroni | Cardinale? Il suo desiderio è rimanere nel Milan per molto tempo Sulla questione stadio…

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha approfondito diversi aspetti legati alla società, tra cui il desiderio di Gerry Cardinale di rimanere a lungo nel club. Nell'intervista a 'Class CNBC', si è inoltre discusso della questione stadio, toccando temi strategici e di sviluppo per il futuro del Milan.

