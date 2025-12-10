Scaroni | Cardinale? Il suo desiderio è rimanere nel Milan per molto tempo Sulla questione stadio…

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha approfondito diversi aspetti legati alla società, tra cui il desiderio di Gerry Cardinale di rimanere a lungo nel club. Nell'intervista a 'Class CNBC', si è inoltre discusso della questione stadio, toccando temi strategici e di sviluppo per il futuro del Milan.

? "Il nostro obiettivo è tornare in Champions. Milan-Como in Australia? Se saltasse sarebbe un'occasione persa per la Serie A. Il nuovo stadio sarà pronto nel 2030. Cardinale azionista del Milan a lungo termine" Paolo #Scaroni, presidente del Milan, ha rilas

Scaroni: "Cardinale ha un progetto a lungo termine, rimarrà azionista del Milan per molto tempo, è questo il suo desiderio"

