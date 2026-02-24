Il Mei porta a Sanremo Pythika | la competizione inclusiva che apre le porte agli artisti con disabiità

Si è svolto a Sanremo un incontro dedicato alla professionalizzazione degli artisti con disabilità all’interno del mondo dello spettacolo. L’evento, organizzato dal Mei – Meeting delle etichette indipendenti di Faenza, ha proposto una riflessione che unisce esperienze concrete, diritto, mercato del lavoro e buone pratiche. Durante l’incontro è stato infatti presentato “Pythika – Giochi pitici”, un progetto patrocinato dal ministero per le Disabilità, che punta a ridefinire i modelli di inclusione, fornendo nuove occasioni di visibilità e inserimento professionale nello spettacolo. Alla prima edizione hanno partecipato 585 artisti e la migliore realtà musicale si esibirà al Mei di Faenza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Sanremo: la settimana del Festival si apre a Casa Sanremo con la presentazione di Pythika e il Ministro Alessandra Locatelli a cura del MeiA Sanremo, la settimana si apre a Casa Sanremo con la presentazione di Pythika e il Ministro Alessandra Locatelli, curata dal Mei.

Alberto Cova: “La corsa campestre una scuola di vita. Con Mei, Antibo e Panetta c’era competizione”Alberto Cova, leggenda dell’atletica leggera italiana e campione mondiale, europeo e olimpico, condivide la sua esperienza nella corsa campestre.

Argomenti correlati

Ignazio Deg porta Sulle scale di Ostuni a Sanremo; Porta (Pd) al MEI di Genova per il Dia Nacional do Imigrante Italiano no Brasil - Aise.it; Barezzi Off, arriva Giulia Mei: al The Hub il live della rivelazione pop del 2025; 20/2 – Giulia Leone e Giulia Mei al Barezzi OFF.

Ignazio Deg porta «Sulle scale di Ostuni» a SanremoIl cantautore pugliese Ignazio Deg sarà tra i protagonisti di MEI - Meeting delle Etichette Indipendenti ti ascolta a Sanremo 2026, una delle vetrine più autentiche e credibili della settimana del Fes ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. . LA BASILICA DI VITRUVIO Il professore Uniurb di #Archeologia, Oscar Mei, parla dell'importante ritrovamento che è stato annunciato a inizio 2026: la #Basilica descritta da #Vitruvio nel "De Architectura". Una - facebook.com facebook