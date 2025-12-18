Alberto Cova | La corsa campestre una scuola di vita Con Mei Antibo e Panetta c’era competizione

Alberto Cova, leggenda dell’atletica leggera italiana e campione mondiale, europeo e olimpico, condivide la sua esperienza nella corsa campestre. Ricordando le sfide con Mei, Antibo e Panetta, evidenzia come questa disciplina abbia forgiato il suo carattere e insegnato valori fondamentali. Ospite di Run2u, la rubrica di OA Sport TV, Cova ci invita a scoprire il lato più profondo e umano del running.

© Oasport.it - Alberto Cova: “La corsa campestre una scuola di vita. Con Mei, Antibo e Panetta c’era competizione” Campione del mondo, europeo ed olimpico. Uno dei rappresentanti più importanti della storia dell’atletica leggera azzurra: ospite di Run2u, consueta rubrica di OA Sport TV, c’è Alberto Cova. Le parole del campione olimpico dei 10000m di Los Angeles 1984 nel raccontare le sue esperienze. Sul cross, con gli Europei che si sono svolti di recente: “Il cross per il mezzofondo è una scuola di vita sportiva. Io l’ho sempre fatto, anche da giovanissimo, nasco con la corsa campestre. Diventare un mezzofondista o sperare di diventarlo voleva dire passare assolutamente dalla corsa campestre. Per me non è stato così facile. 🔗 Leggi su Oasport.it Leggi anche: ATLETICA: Alberto Cova, dai duelli con Antibo e Mei al rilancio del mezzofondo italiano Leggi anche: Europei di corsa campestre, Bergamo sogna con Parolini e Zenoni in Portogallo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Alberto Cova: “La corsa campestre una scuola di vita. Con Mei, Antibo e Panetta c’era competizione” - Uno dei rappresentanti più importanti della storia dell'atletica leggera azzurra: ospite di Run2u, consueta ... oasport.it

Enrico Spada. . Cosa si prova a vincere Europei, Mondiali e Olimpiadi nello spazio di due anni In questa Puntata n.47 di Run2u ospitiamo una leggenda dello sport italiano: Alberto Cova, campione olimpico dei 10.000 metri a Los Angeles 1984, campione m facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.