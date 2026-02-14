Alla ricerca del parcheggio perduto Il nuovo Piano Sosta di Bari zona per zona

Il nuovo Piano Sosta di Bari sta causando disagi ai cittadini, perché molte aree di parcheggio vengono eliminati per fare spazio al sistema di trasporto rapido. In alcune zone, i residenti trovano più difficile lasciare l’auto vicino a casa, dato che le aree di sosta stanno sparendo. La scelta di ridurre i posti auto si lega alla messa in funzione del nuovo bus rapido, che mira a migliorare la mobilità in città. Tuttavia, molti si chiedono come muoversi senza trovare un parcheggio disponibile.

La rivoluzione in arrivo per la mobilità cittadina, tramite l'attivazione del nuovo sistema di trasporto pubblico locale ‘Bus Rapid Transit’, porterà alla cancellazione di numerosi posti auto. La preoccupazione dei cittadini baresi, già impegnati quotidianamente nella gara per la ricerca di un parcheggio, è giunta fino agli alti piani dell'amministrazione comunale. Il mare davanti, i binari dietro. Vi porto a Palese, il "Borgo dormitorio" di Bari che non riesce a diventare città Birre, giovani e spaccio. Dentro gli H24 che stanno cambiando le notti di Bari .🔗 Leggi su Baritoday.it

Dopo la prima presentazione del nuovo piano sosta nel Centro Storico di Ravenna, le associazioni di categoria, tra cui Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e CNA, esprimono apprezzamento per le novità introdotte.

