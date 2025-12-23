Monza ha una disabilità totale e le revocano il pass per il parcheggio | per ottenerlo fa causa all’Asst della Brianza

Monza, 23 dicembre 2025 – Affetta "da una pluralità di patologie di natura cronica" e "invalida al 100 per cento" aveva avuto, come previsto, nel 2020 "il contrassegno speciale per parcheggio disabili". Contrassegno che, però, improvvisamente nel 2023, dopo una visita medica di routine per il rinnovo, le è stato tolto. Tanto che la donna, assistita dall'avvocato Vito Chimienti, ha dovuto fare ricorso al Tar della Lombardia, che ha annullato quel provvedimento dell'Azienda socio sanitaria territoriale della Brianza. Era stato accertato in passato, come risulta dalla sentenza, che la donna era "affetta da handicap grave, che richiede un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

