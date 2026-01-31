il terzo polo pronto a puntare su bollettini

A San Benedetto del Tronto si avvicinano le elezioni comunali di fine maggio e ancora nessuno ha annunciato ufficialmente il candidato sindaco. Tra le forze di centrodestra e centrosinistra, che sembrano ancora senza una candidatura condivisa, si fa strada un nuovo protagonista: Alessandro Maria Bollettini di Azione. Il suo nome potrebbe rappresentare una novità nel quadro politico cittadino, già molto frammentato.

Tra centrodestra e centrosinistra, entrambe ancora senza un candidato sindaco per le elezioni comunali di fine maggio a San Benedetto del Tronto, si inserisce un nuovo elemento nello scenario politico cittadino: prende forma il terzo polo di centro e il nome indicato è quello di Alessandro Maria Bollettini, esponente di Azione. L’area centrista, proprio con Azione nel ruolo di forza capofila insieme ai Liberaldemocratici, sta lavorando a una fase di confronto con le altre forze politiche, mantenendo aperti i canali di dialogo. Parallelamente, però, non viene esclusa l’ipotesi di una corsa autonoma, qualora il progetto riuscisse a consolidarsi e ad allargare la propria base con ulteriori adesioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

