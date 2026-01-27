Perini lancia il terzo polo | Siamo l’alternativa vera Sette i punti di dialogo

Perini, coordinatore di Azione, presenta il terzo polo come un’alternativa concreta alle prossime elezioni comunali. In un contesto di dialogo e confronto, vengono evidenziati sette punti principali per costruire un percorso condiviso e responsabile. Questa iniziativa mira a offrire una proposta politica sobria e articolata, orientata alle esigenze della comunità locale e al dialogo tra le diverse forze politiche.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.