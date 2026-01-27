Perini lancia il terzo polo | Siamo l’alternativa vera Sette i punti di dialogo
Perini, coordinatore di Azione, presenta il terzo polo come un’alternativa concreta alle prossime elezioni comunali. In un contesto di dialogo e confronto, vengono evidenziati sette punti principali per costruire un percorso condiviso e responsabile. Questa iniziativa mira a offrire una proposta politica sobria e articolata, orientata alle esigenze della comunità locale e al dialogo tra le diverse forze politiche.
Maurizio Perini, coordinatore di Azione lancia il terzo polo in vista delle comunali della prossima primavera. Mancano quattro mesi alle comunali, come si sta muovendo Azione? "Ci stiamo muovendo come federatori di un terzo polo che abbia le caratteristiche di una vera alternativa programmatica agli attuali schieramenti. Abbiamo posto 7 punti di dialogo aperto con la città e ci attendiamo come ovvio risposte pure dalla politica". Roberto Paradisi, coordinatore locale di Forza Italia ha strizzato l’occhio a voi di Azione, c’è stato un incontro? "Abbiamo incontrato rappresentanti di diversi partiti politici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Maurizio Perini
Sette Opere per la Misericordia: in mostra le opere donate da sette artisti internazionali al Pio Monte in dialogo con il capolavoro di Caravaggio
Sabato 24 gennaio alle ore 11 si apre l’VIII edizione di Sette Opere per la Misericordia al Pio Monte della Misericordia.
Scherma, Brindisi in festa: Vera Perini trionfa nella spada femminile Under 23. Argento a Maccagno, bronzo per Caforio e Siletti
Ultime notizie su Maurizio Perini
Argomenti discussi: Perini lancia il terzo polo: Siamo l’alternativa vera. Sette i punti di dialogo.
Perini lancia il terzo polo: Siamo l’alternativa vera. Sette i punti di dialogoIl coordinatore di Azione : Con Paradisi abbiamo sviluppato una collaborazione. I nostri elettori vogliono persone capaci con un curriculum importante. msn.com
Azione pensa a creare un terzo polo. FI, Paradisi: Seguiamo con attenzioneAzione non esclude il terzo polo. E intanto slitta di una settimana la riunione di coordinatori provinciali della coalizione ... msn.com
LANCIA BATTE LE RALLY1 SU PS 14 AL MONTE Il francese Rossel firma il primo tempo assoluto in Rally2 sulla PS 14 al Col de Braus facendo meglio delle Rally1 Debutto superlativo per la Ypsilon AGGIORNAMENTO: VITTORIA DELLA PROVA - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.