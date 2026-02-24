Il Lane vince senza convincere

Il Lane ha vinto senza convincere, perché l’avversario è stato espulso nel primo tempo, lasciandoli in superiorità numerica. Caferri ha segnato il gol iniziale, dando un vantaggio rapido ai biancorossi. Nonostante il predominio numerico, la squadra non ha mostrato grande solidità nel gioco. Il risultato finale riflette più la situazione di partenza che le reali prestazioni sul campo. La partita si avvia verso una conclusione senza grandi emozioni.

Al Gavagnin Nocini i biancorossi vanno subito in vantaggio con un gol di Caferri e poi giocano quasi tutta la gara con l'uomo in più per l'espulsione di un avversario. Poteva essere una gara tutta in discesa invece i ragazzi di Carrobbio (Gallo assente per squalifica) sbagliano una caterva di gol, rischiano un paio di volte di subire il pareggio e chiudono la partita in affanno. Si consuma così, in tono minore, la vendetta su mister Fresco per la "fatal Verona" dello scorso anno. Gigi Fresco prima dell'inizio della gara si avvicina ai tifosi ospiti: forse per spiegar loro che la vittoria che fece sfumare la serie B non fu frutto di inimicizia? Io in verità non l'ho mai pensato.