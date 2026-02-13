Il Comune di Napoli ha avviato una trattativa con l’Uefa per ottenere l’organizzazione di alcune partite di Euro 2032 allo stadio Maradona, anche se la squadra locale non sarà coinvolta, puntando sulla capacità dell’impianto di ospitare grandi eventi internazionali.

Stadio Maradona, again. Se ne parla da quando cominciò il primo mandato di de Magistris (questo è un pezzo del 2012), i nostri figli andavano all’asilo e oggi ci hanno reso nonni. E noi siamo ancora qua, direbbe Vasco Rossi. Ieri il dirigente del Napoli Bianchini (figlio dell’immenso Valerio) ha ripetuto che il Napoli sta cercando di costruire il suo stadio, che non intende partecipare a operazioni per mettere pezze al Maradona, che senza lo stadio di proprietà il club perde 70 milioni l’anno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Stadio Maradona, il Comune vuole convincere l’Uefa ad accettare Napoli per Euro 2032 anche senza il Napoli (Corrmezz)

Il Comune di Napoli ha deciso di accelerare i lavori per preparare lo Stadio Maradona in vista di Euro 2032.

A Napoli si lavora già allo restyling dello stadio Maradona, anche se l’obiettivo di ospitare l’Euro 2032 sembra allontanarsi.

