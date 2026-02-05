Il Poggibonsi ha annunciato l’ingaggio di Cassio Cardoselli, ex Siena, per rinforzare la squadra. Il centrocampista, classe 1998, arriva dopo aver giocato anche in categorie superiori alla Serie D. La società punta su di lui per migliorare la qualità del centrocampo e dare una spinta in più alla stagione.

Cassio Cardoselli (foto) entra nell’organico giallorosso. Centrocampista della classe 1998, Cardoselli è pedina dai trascorsi anche nelle serie superiori alla D. Per le complesse operazioni mirate alla risalita, il ds Marcello Bucciarelli ha dunque individuato nel ventisettenne componente della mediana l’elemento potenzialmente idoneo a contribuire alla causa dei Leoni. Cresciuto nella Lazio, Cardoselli ha intrapreso il suo percorso con i grandi in forza alla Carrarese disputando varie stagioni in Lega Pro. Successivamente ha indossato la maglia della Virtus Entella, vivendo anche l’atmosfera della B, per poi passare al Siena e alla Virtus Francavilla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio serie D. Poggibonsi rafforza la squadra. Ingaggiato l’ex Siena Cardoselli

Il Poggibonsi rafforza la rosa di calcio di serie D con l'ingaggio di Giacomo Viviani, giovane talento proveniente da altre esperienze.

Il Poggibonsi ottiene una vittoria importante in trasferta contro il Follonica-Gavorrano, rafforzando la propria posizione nel girone E di serie D.

