Il giudice Stefano Vitelli a Le Iene con un monologo | Il dubbio è una risorsa fondamentale nella vita di tutti noi
Stefano Vitelli ha partecipato a Le Iene domenica sera, parlando del valore del dubbio nella vita quotidiana. La sua comparsa è stata motivata dalla volontà di condividere come il sospetto possa aiutare a prendere decisioni più consapevoli. Durante il suo intervento, ha spiegato che il dubbio è una risorsa che ci spinge a riflettere e a non accettare tutto senza domande. La sua presenza ha suscitato molta attenzione tra gli spettatori.
Partendo dall'assoluzione da lui pronunciata per Alberto Stasi (argomento anche di un recente libro) ha analizzato la tematica facendo anche un appello ai più giovani Nella serata di domenica 22 febbraio 2026 il giudice torinese Stefano Vitelli è stato protagonista di un monologo (qui il video) nel corso della trasmissione televisiva Le Iene di Italia 1. Ha analizzato la tematica del dubbio facendo seguito a un suo recente libro, ‘Il ragionevole dubbio di Garlasco’, scritto insieme al giornalista Giuseppe Legato, in cui si parla dell'assoluzione di Alberto Stasi, pronunciata da lui, quando ancora lavorava al tribunale di Pavia, nel processo di primo grado per l'omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
