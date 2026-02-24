Il giudice Stefano Vitelli a Le Iene con un monologo | Il dubbio è una risorsa fondamentale nella vita di tutti noi

Stefano Vitelli ha partecipato a Le Iene domenica sera, parlando del valore del dubbio nella vita quotidiana. La sua comparsa è stata motivata dalla volontà di condividere come il sospetto possa aiutare a prendere decisioni più consapevoli. Durante il suo intervento, ha spiegato che il dubbio è una risorsa che ci spinge a riflettere e a non accettare tutto senza domande. La sua presenza ha suscitato molta attenzione tra gli spettatori.