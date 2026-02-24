Il ginecologo accusato di aver rimosso l' utero a 100 donne senza motivo

Il ginecologo australiano ha operato più di 100 donne rimuovendo uteri e ovaie senza una ragione clinica chiara. La causa di tali interventi sembra essere stata una decisione arbitraria, senza diagnosi precise o necessità mediche comprovate. Le pazienti, molte delle quali ora affrontano complicazioni, si sono rivolte alle autorità per chiarimenti. Le indagini continuano per accertare eventuali responsabilità e fare luce sulla vicenda.

Un ginecologo australiano, il dottor Simon Gordon, è accusato di aver rimosso dal corpo di oltre 100 pazienti uteri e ovaie senza "un evidente motivo medico". La vicenda ha sconvolto l'opinione pubblica in Australia, mentre l'emittente Abc ha raccolto decine di testimonianze, poi confluite nell'indagine delle forze dell'ordine. Le donne hanno raccontato di essere state in visita da Gordon, che vive e lavorava a Melbourne e adesso è in pensione, e di essere state operate per una sospetta endometriosi grave, nonostante la mancanza di prove a supporto della diagnosi.

