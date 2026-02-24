Il ginecologo accusato di aver asportato uteri senza motivo

Un ginecologo è sotto indagine dopo che un giornale ha accusato lui di aver rimosso uteri senza giustificazioni mediche. Secondo le accuse, l’operato avrebbe coinvolto diverse pazienti, alcune delle quali avrebbero subito interventi non necessari. Le autorità stanno verificando le circostanze e le motivazioni dietro queste operazioni sospette. La vicenda sta attirando l’attenzione sulla sicurezza delle procedure mediche e sulla responsabilità professionale. La polizia ha già avviato un’indagine approfondita.

La polizia australiana ha indagato un ginecologo accusato da un giornale di aver operato donne senza motivo. L'accusato avrebbe anche espiantato degli organi alle sue vittime. Si tratta di un medico di Melbourne. Diverse pazienti hanno detto all'emittente pubblica Abc di essere state operate per sospetta endometriosi grave, nonostante la mancanza di prove a supporto della diagnosi. Molte affermano di aver sofferto di dolore per mesi o anni dopo l'intervento. A una donna il ginecologo ha rimosso ovaie e utero, nonostante non mostrasse praticamente alcun segno di endometriosi. Il ginecologo. Il dottore ha negato qualsiasi illecito.