Cosa mostravano le foto sparite dagli Epstein files E i dem minacciano l' impeachment

Le foto desaparecidas dagli Epstein files hanno suscitato molteplici interrogativi. La loro scomparsa ha attirato l'attenzione di diversi esponenti politici, sia repubblicani che dell’area Maga, che chiedono maggiore trasparenza. Ieri, il Dipartimento di Giustizia aveva pubblicato quindici immagini, ma oggi sono state rimosse dal sito del ministero. La vicenda continua a generare discussioni e incertezze.

A chiedere trasparenza totale sono anche importanti esponenti repubblicani e dell'area Maga. Fatto sta che quindici foto contenute nei documenti del caso Epstein, pubblicate ieri dal Dipartimento di Giustizia, sono già state rimosse oggi dal sito del ministero. Le immagini espunte, riporta Nbc News, includono quelle di un tavolo con foto incorniciate di Epstein con personaggi famosi. Sotto il tavolo c'è un cassetto aperto, nel quale si vedono le stampate di alcune foto di Donald Trump. Una mostra l'attuale presidente in piedi circondato da donne in costume da bagno. La seconda sembra essere una foto (parzialmente oscurata) di Trump, Melania, Ghislaine Maxwell e lo stesso Epstein. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cosa mostravano le foto sparite dagli Epstein files. E i dem minacciano l'impeachment Leggi anche: Il governo Usa pubblica gli Epstein files: molti omissis, ma ci sono foto di Clinton. I dem accusano: “Scarsa trasparenza” Leggi anche: Epstein Files, Trump firma la legge e apre il vaso di Pandora: “Si ritorcerà contro i Dem” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Garlasco, prove sparite o spostate: la verità incompleta sulle ultime ore di Chiara Poggi - Reperti non catalogati a Garlasco e foto inedite mostrano come sarebbe potuta cambiare la ricostruzione delle ultime ore di Chiara Poggi. panorama.it

