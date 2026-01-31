Stanotte il Dipartimento di Giustizia ha reso pubblici i file di Epstein, rivelando nuovi dettagli sulle accuse di stupro contro Donald Trump. Nei documenti emergono i rapporti tra il miliardario pedofilo e il tycoon, con 12 accuse di stupro che vengono ora messe sotto i riflettori. La diffusione di questi file riaccende il dibattito sulle relazioni tra i due e su quanto possa aver saputo Trump.

Il rilascio degli Epstein Files da parte del Dipartimento di Giustizia riporta a galla i rapporti tra il miliardario pedofilo e il tycoon. Il documento è stato incluso nelle email inviate da funzionari dell’ufficio Fbi di New York sul campo della Task Force contro lo Sfruttamento Minorile e la Tratta di Esseri Umani. Trump ha a lungo negato qualsiasi illecito legato a Epstein. Tra questi la denuncia di una donna che ha accusato Trump di averla violentata quando aveva 13 anni. L’accusatrice anonima in precedenza aveva avviato cause legali contro di lui e le aveva ritirate, l’ultima poco prima delle elezioni del 2016. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le 12 accuse di stupro a Donald Trump nei file di Epstein resi pubblici stanotte

Nuove accuse contro Donald Trump emergono dai cosiddetti Epstein Files.

Trump cambia rotta sul caso Epstein: Pubblicate i documenti

