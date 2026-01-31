Le 12 accuse di stupro a Donald Trump nei file di Epstein resi pubblici stanotte

Da metropolitanmagazine.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stanotte il Dipartimento di Giustizia ha reso pubblici i file di Epstein, rivelando nuovi dettagli sulle accuse di stupro contro Donald Trump. Nei documenti emergono i rapporti tra il miliardario pedofilo e il tycoon, con 12 accuse di stupro che vengono ora messe sotto i riflettori. La diffusione di questi file riaccende il dibattito sulle relazioni tra i due e su quanto possa aver saputo Trump.

Il rilascio degli  Epstein Files  da parte del  Dipartimento di Giustizia  riporta a galla i rapporti tra il miliardario pedofilo e il tycoon. Il documento è stato incluso nelle email inviate da funzionari dell’ufficio Fbi di New York sul campo della  Task Force contro lo Sfruttamento Minorile e la Tratta di Esseri Umani. Trump ha a lungo negato qualsiasi illecito legato a Epstein. Tra questi  la denuncia di una donna che ha accusato Trump di averla violentata quando aveva 13 anni. L’accusatrice anonima in precedenza aveva avviato cause legali contro di lui e le aveva ritirate, l’ultima poco prima delle elezioni del  2016. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

le 12 accuse di stupro a donald trump nei file di epstein resi pubblici stanotte

© Metropolitanmagazine.it - Le 12 accuse di stupro a Donald Trump nei file di Epstein resi pubblici stanotte

Approfondimenti su Epstein Files

Le 12 accuse di stupro a Donald Trump negli Epstein Files

Nuove accuse contro Donald Trump emergono dai cosiddetti Epstein Files.

Caso Epstein, trovato un milione di nuovi file: “Saranno esaminati e resi pubblici tra qualche settimana”

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Trump cambia rotta sul caso Epstein: Pubblicate i documenti

Video Trump cambia rotta sul caso Epstein: Pubblicate i documenti

Ultime notizie su Epstein Files

Argomenti discussi: Le 12 accuse di stupro a Donald Trump negli Epstein Files; Spagna, la Procura dell'Audiencia nacional archivia la denuncia a carico di Julio Iglesias; 3 milioni di nuove pagine su Epstein, rivelazioni su Trump e Gates; TikTok, accuse di censura sui video contro l’Ice dopo la morte di Alex Pretti.

Le 12 accuse di stupro a Donald Trump nei file di Epstein resi pubblici stanotteIl rilascio degli Epstein Files da parte del Dipartimento di Giustizia riporta a galla i rapporti tra il ... msn.com

le 12 accuse diLe 12 accuse di stupro a Donald Trump negli Epstein FilesUna lista compilata dall'Fbi. E la violenza sessuale di una 13enne. Con presentazione di Ghislaine Maxwell. Il miliardario pedofilo si descriveva «arrabbiato perché era stato Trump a togliere la vergi ... open.online

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.