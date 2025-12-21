Doni per gli ospiti delle case di riposo di Macerone e Cesenatico

I volontari de La Via della Felicità (conosciuti meglio come gli Amici di L. Ron Hubbard) nei giorni scorsi hanno consegnato pacchetti regalo di Natale agli ospiti delle strutture per anziani Casa Albergo Lieto Soggiorno di Macerone e Casa di Riposo di Cesenatico. Nelle settimane scorse i doni natalizi a cura dell'associazione sono stati consegnati ai centri di Milano Marittima, Cervia e Pinarella e Roncofreddo. "In queste strutture a volte, ci sono persone sole, alcune non hanno parenti e passare le feste da soli è molto triste – spiegano i volontari in una nota – Dopo aver dedicato alla società una vita intera di lavoro e impegno, è giusto tutelare anche loro, dedicando delle giornate di doni in vista del Natale, dell'Epifania o della Pasqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Doni per gli ospiti delle case di riposo di Macerone e Cesenatico

