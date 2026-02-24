Il futuro della Cuba post-castrista? Si può spiegare sui due piedi

Il futuro di Cuba post-castrista dipende dalle scelte politiche e dalla volontà di riforme concrete. Recenti sviluppi indicano che il paese sta affrontando pressioni per cambiare alcune dinamiche storiche. Le proteste di questi giorni rivelano le tensioni tra cittadini e governo, spingendo a riflettere su una possibile evoluzione. La situazione rimane incerta, ma i segnali di cambiamento sono evidenti e richiedono attenzione. La domanda sulla strada da seguire resta aperta.

© Ilfattoquotidiano.it - Il futuro della Cuba post-castrista? Si può spiegare sui due piedi

Il futuro prossimo di Cuba? Con un pizzico di fantasia, e con un po’ d’attenzione alle notizie di questi giorni ed alla Storia, si può facilmente spiegare sui due piedi, seppur non nel senso metaforico – notoriamente traducibile in “immediatamente”, “senza indugi” – che di norma viene attribuito a quest’espressione. Le estremità in questione sono, infatti, due piedi veri. Non in carne ed ossa, per la verità, ma solennemente, anzi, “monumentalmente” autentici. Due piedi che, oggi forgiati nel bronzo, sono destinati – dovessero le cose andare nella direzione dai più pronosticata – a trasfigurarsi in oro zecchino ed a camminare, a passi lunghi e ben distesi, “ Back to the Future ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Dirotta su Cuba. L’America punta il regime “castrista” dopo aver asfaltato Maduro. “Quel governo è un problema”Dopo l’intervento in Venezuela, gli Stati Uniti sembrano considerare Cuba come il prossimo possibile obiettivo. Hojlund si prende la briga di spiegare a Pavlovic che nel calcio non si entra solo di gomito, ci sono anche i piediIn un match che si svolge a Riad, Hojlund si prende la scena e si rivolge a Pavlovic con una lezione di stile e determinazione. Argomenti correlati Cuba, la rivoluzione continua o si arrende?; Solo Dio lo sa: Cuba, in attesa del cambiamento, aspetta senza paura; Cuba, il denaro evapora: salari, carte e contanti in tilt; Adesione all’appello in difesa di Cuba. Il Segretario di Stato degli USA Marco Rubio starebbe conducendo discussioni segrete sul futuro di Cuba con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, 41 anni, nipote e guardia del corpo di Raúl Castro. Secondo Axios, i colloqui avvengono fuori dai canali ufficiali p - facebook.com facebook