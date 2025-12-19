Hojlund si prende la briga di spiegare a Pavlovic che nel calcio non si entra solo di gomito ci sono anche i piedi

In un match che si svolge a Riad, Hojlund si prende la scena e si rivolge a Pavlovic con una lezione di stile e determinazione. Mentre il calcio si gioca tra tattiche e passione, lui sottolinea che il rispetto e la correttezza in campo vanno oltre le spinte e i gomiti, ricordando che anche con i piedi si può dimostrare professionalità e fair play.

