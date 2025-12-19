Hojlund si prende la briga di spiegare a Pavlovic che nel calcio non si entra solo di gomito ci sono anche i piedi
In un match che si svolge a Riad, Hojlund si prende la scena e si rivolge a Pavlovic con una lezione di stile e determinazione. Mentre il calcio si gioca tra tattiche e passione, lui sottolinea che il rispetto e la correttezza in campo vanno oltre le spinte e i gomiti, ricordando che anche con i piedi si può dimostrare professionalità e fair play.
Si gioca a Riad, e già questo basta a spiegare tutto. Il calcio italiano esportato nel deserto come fosse una cartolina, lontano da odori, da cori, da tifosi veri. Sugli spalti, l’emozione più forte resta un “forza Milan” urlato con ostinazione da un tifoso solitario, reincarnazione confusa della vecchietta del Chievo: stessa tenacia, zero contesto, nessuna poesia. Il resto è silenzio, sabbia, aria condizionata. Un contesto così finto che ti sorprendi a cercare il palco con le marionette. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
