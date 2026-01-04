Dopo l’intervento in Venezuela, gli Stati Uniti sembrano considerare Cuba come il prossimo possibile obiettivo. Il segretario di Stato Marco Rubio ha evidenziato che il governo cubano rappresenta un problema importante e si trova in difficoltà, alimentando speculazioni su una futura politica americana nei confronti dell’isola. La situazione politica e le recenti operazioni militari hanno acceso il dibattito sulle strategie statunitensi nella regione caraibica.

Cuba, dopo il Venezuela? Non è affatto da escludere, a quanto pare. Il governo cubano “è un enorme problema” ed è “in grossi guai”, è la risposta del segretario di Stato Usa Marco Rubio a una domanda riguardo alla possibilità c he l’Avana sia il prossimo obiettivo dell’amministrazione guidata da Donald Trump, posta nel corso di un’intervista al programma “Meet the Press” della Nbc all’indomandi dell’operazione militare contro il Venezuela attraverso cui gli Usa hanno catturato il leader Nicolas Maduro. “Non ho intenzione di parlarvi ora di quali saranno i nostri passi futuri e quali saranno le nostre politiche a questo riguardo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dirotta su Cuba. L’America punta il regime “castrista” dopo aver asfaltato Maduro. “Quel governo è un problema”

Leggi anche: Per 'Waves 25' della Fondazione Valente il ritorno dei Dirotta su Cuba

Leggi anche: Dopo Maduro, Cuba? I timori (anche energetici) dell’isola dopo l'operazione di Trump

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il concerto Dirotta su Cuba - Cisco e Dirotta su Cuba protagonisti del Concerto della Pace in programma domenica 14 settembre (dalle 20) al Parco della Pace di Pontasserchio, a San Giuliano Terme. lanazione.it

Dirotta sul Cuba sul palco di Civitanova per celebrare l’anniversario di Gelosia: «I nostri trent’anni di funk» - Sono stati 30 anni in cui è successo di tutto, come dice Bencini: «Cambiava tutto, è cambiata, nel corso degli anni, anche la fruizione della musica. corriereadriatico.it

Dirotta su Cuba e Cisco al Concerto per la Pace - Cisco e Dirotta su Cuba protagonisti del Concerto della Pace in programma domenica al Parco della Pace Tiziano Terzani di Pontasserchio, a San Giuliano Terme. lanazione.it

Su Radio Nonsolosuoni.it abbiamo trasmesso "Dirotta su Cuba" con "Sensibilità" dal disco "Sensibilità (Remix)" (CGD East West) del 1996 E ora, cari ascoltatori di Radio Nonsolosuoni, preparatevi a viaggiare nel tempo con una band che ha segnato la stori - facebook.com facebook