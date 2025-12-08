Autismo la crisi silenziosa degli adulti | cresce il numero tra 15 e i 39 anni

Negli ultimi trent’anni i casi di disturbo dello spettro autistico tra adolescenti e giovani adulti sono aumentati, a livello globale, da 17,5 a oltre 24 milioni. Nonostante diagnosi più accurate, mancano ancora servizi e supporti adeguati per la vita adulta. Gli esperti parlano di una crisi invisibile che richiede un cambio di prospettiva: l’autismo dura tutta la vita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Autismo, la crisi silenziosa degli adulti: cresce il numero tra 15 e i 39 anni

