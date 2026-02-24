Il festival ’Poetico’ ha fatto tappa al Castello Malatestiano

Il festival ’Poetico’ si è svolto al Castello Malatestiano a causa della richiesta di promuovere la poesia d’autore nel territorio. La partecipazione di pubblico è stata significativa, con molte persone che hanno assistito agli incontri e alle letture. La tappa longianese, organizzata dalla Fondazione Tito Balestra, ha attirato appassionati e curiosi, rafforzando il legame tra cultura e comunità locale. La manifestazione continuerà con altre tappe in diverse città della regione.

La tappa longianese di "Poetico" il Festival della poesia d'autore, ospitata dal Polo culturale della Fondazione Tito Balestra nella sala dell'Arengo del Castello Malatestiano di Longiano, ha registrato una bella partecipazione di pubblico, confermando il ruolo della Fondazione nella vita culturale del territorio. La giornata si è aperta con i saluti del direttore della Fondazione, Flaminio Balestra, prima di dare spazio alla lettura dei versi dei quattro poeti contemporanei: Marco Colonna giornalista e scrittore, Matteo Zattoni poeta e autore di racconti, Adriano Engelbrecht poeta, musicista e attore e Filippo Amadei poeta e autore di diverse raccolte.