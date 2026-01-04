E’ il castello più alto d’Italia la sentinella delle vette che ha fatto innamorare Hollywood

Il castello più alto d’Italia, situato a circa 1460 metri di altitudine, si erge come una testimonianza storica e paesaggistica unica. Con la sua lunga storia e i panorami che abbracciano le vette circostanti, rappresenta una meta di interesse turistico e un set cinematografico internazionale. La sua posizione strategica e la sua imponenza lo rendono un simbolo della regione, attirando visitatori e appassionati di cinema.

Domina con la sua storia millenaria e panorami mozzafiato, diventando meta di turismo e set per celebri film internazionali Posto a un’altitudine di circa 1460 metri sul livello del mare, questa imponente fortezza domina il paesaggio offrendo una vista mozzafiato. Il castello più alto d’Italia – (lopinionista.it) Non è solo un simbolo storico e architettonico della regione, ma anche una location celebre nel panorama cinematografico internazionale, affascinando registi di Hollywood e artisti italiani. Una fortezza strategica tra storia e natura. Nel cuore dell’ Appennino abruzzese, svetta uno dei castelli più alti d’Italia e d’Europa: il castello di Rocca Calascio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

