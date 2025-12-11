McDonald’s job tour ha fatto tappa a Francavilla al Mare | svolti 50 colloqui di lavoro per la nuova apertura

Il McDonald’s job tour ha fatto tappa a Francavilla al Mare, portando a termine 50 colloqui di lavoro in vista della nuova apertura del ristorante. L’evento, svoltosi mercoledì 10 dicembre, ha rappresentato un’importante occasione per i candidati locali di entrare nel processo di selezione.

In vista della nuova apertura del McDonald’s a Francavilla al Mare, nella giornata di mercoledì 10 dicembre si sono svolti 50 colloqui di lavoro. A Villa Maria hotel e spa ha fatto tappa McDonald’s job tour, l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it