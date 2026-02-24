Il Festival nel nome di Pippo Baudo ma è già polemica | la felicità della figlia Tiziana l' ira di Katia Ricciarelli

Il 76° Festival di Sanremo si apre con l'omaggio a Pippo Baudo, causa di molte discussioni tra il pubblico. La decisione di dedicargli l’evento ha suscitato reazioni diverse, tra entusiasmo e critiche. La mostra su Baudo a Forte Santa Tecla e l’opera luminosa all’interno dell’Ariston attirano l’attenzione, mentre la figlia Tiziana esprime gioia per questa celebrazione. Tuttavia, le polemiche sulla scelta non si placano, e il festival si prepara a vivere una settimana ricca di emozioni.

Carlo Conti dedica l'intero Festival a Pippo Baudo: i due figli in platea, ma nessun invito per l'ex moglie Katia Ricciarelli Il 76° Festival di Sanremo si apre all'insegna di Pippo Baudo. A mister Tv e mister Sanremo (ne ha condotti ben 13) Carlo Conti ha deciso di dedicare l'intero Festival, mentre a Sanremo, a Forte Santa Tecla, viene inaugurata una mostra su di lui e all'interno dell'Ariston viene scoperta un'opera luminosa di Marco Lodoli con Super Pippo tra la gente. Ma ovviamente non mancano le polemiche. Se infatti al Festival sono presenti i due figli del conduttore, Tiziana e Alessandro, e la segretaria di una vita, Dina Menna, nessun invito è stato fatto recapitare all'ex moglie Katia Ricciarelli. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Il Festival nel nome di Pippo: la felicità di Tiziana Baudo, l'ira di Katia RicciarelliIl 76° Festival di Sanremo è dedicato a Pippo Baudo, causa una mostra e un’opera luminosa in suo onore.

Leggi anche: Katia Ricciarelli è furiosa con Carlo Conti: il motivo? C’entra Pippo Baudo, la polemica è servita!

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo, Conti si commuove parlando di Baudo. Su Pucci: Io indipendente nel mio lavoro; Sanremo, nel nome di Pippo Baudo; Nel nome della Magna Graecia, nasce il festival di cori greci e italiani; Carlo Conti e Laura Pausini: Il nostro festival italiano nel nome di Pippo. Ancora polemica sulla Meloni.

Il 37° Ravenna Festival nel nome di San Francesco e nel segno della tradizioneSenza sorprese e annunci pirotecnici, e senza particolari novità, nel solco di una tradizione ormai consolidata, oggi sabato 7 febbraio è stata presentata ... ravennanotizie.it

Chi conduce Sanremo 2027? La Rai avrebbe già il nome (e non si tratta di Stefano De Martino)Carlo Conti conferma l’addio al Festival dopo l’edizione 2026. In Rai si ragiona già su Sanremo 2027 e tra i nomi più forti per la conduzione emerge uno di una conduttrice amatissima, ecco di chi si t ... gay.it

Cresce l’attesa per la kermesse, che si aprirà con un omaggio a Pippo Baudo. Oggi si esibiranno tutti i Big in gara. A condurre con Carlo Conti e Laura Pausini ci sarà Can Yaman Leggi l'articolo #Sanremo2026 - facebook.com facebook

L’ombra di Pippo Baudo sul Festival x.com