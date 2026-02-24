Il Festival nel nome di Pippo | la felicità di Tiziana Baudo l' ira di Katia Ricciarelli

Il 76° Festival di Sanremo è dedicato a Pippo Baudo, causa una mostra e un’opera luminosa in suo onore. Carlo Conti ha deciso di dedicare l’intera manifestazione a mister Tv, che ha condotto 13 edizioni. A Forte Santa Tecla viene inaugurata una mostra dedicata a lui, mentre all’interno dell’Ariston viene svelata un’opera di Marco Lodoli con Super Pippo tra il pubblico. La presenza di Baudo si fa sentire in ogni angolo del festival.

Tiziana Baudo a Sanremo per l’omaggio al padre Pippo, mentre Katia Ricciarelli esprime amarezza per il mancato invito all’Ariston: “Un invito ci stava dopo 18 anni insieme”. Il 76° Festival di Sanremo si apre all'insegna di Pippo Baudo. A mister Tv e mister Sanremo (ne ha condotti ben 13) Carlo Conti ha deciso di dedicare l'intero Festival, mentre a Sanremo, a Forte Santa Tecla, viene inaugurata una mostra su di lui e all'interno dell'Ariston viene scoperta un'opera luminosa di Marco Lodoli con Super Pippo tra la gente. Ma ovviamente non mancano le polemiche. Se infatti al Festival sono presenti i due figli del conduttore, Tiziana e Alessandro, e la segretaria di una vita, Dina Menna, nessun invito è stato fatto recapitare all'ex moglie Katia Ricciarelli. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

“Pippo Baudo non è stato il mio grande amore”. Katia Ricciarelli, la rivelazione e l’altro nome famosoKatia Ricciarelli, nota cantante lirica, si è aperta in un’intervista a La Stampa, condividendo aspetti inediti della propria vita privata.

Chi è Josè Carreras, l’ex di Katia Ricciarelli (prima di Pippo Baudo): “L’ho amato molto, ma non voleva sposarmi, dopo 5 mesi mi ha sposata Pippo”Josè Carreras è stato uno dei primi grandi amori di Katia Ricciarelli, prima di sposare Pippo Baudo.

SANREMO | Tiziana Baudo: "Sarà emozionante risentire al Festival la voce di papà". All'Ariston con il fratello e alla mostra su Pippo: "Si pensa ad un'altra dedicata a lui e Mike" #ANSA - facebook.com facebook